Asala'nın Öldürdüğü Türk Diplomatlar Gürcistan'da Anıldı

Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen Türk diplomatların anısına Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde tören düzenlendi.

Gürcistan'da yaşayan Türk vatandaşları ile Azerbaycan asıllı Gürcistan vatandaşları törenden önce Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği binası önünde toplanarak, 1915 olaylarına ilişkin Ermenilerin düzenledikleri izinsiz gösterilere tepki gösterdi.

Ellerinde Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan bayrakları taşıyan vatandaşlar, "Yaşasın Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan dostluğu" sloganları atarak, Ermenilerin Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği çevresinde dün ve bugün izinsiz yaptığı gösterileri protesto edip, Türkiye'ye destek verdi.

Vatandaşlar daha sonra Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen Türk diplomatların anısına büyükelçilik binasının bahçesinde düzenlenen törene katıldı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, burada yaptığı konuşmada, öldürülen Türk diplomatları anarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesinde düzenlenen törene gönderdiği mesajı okudu.

Yazgan, tören sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenilerin dün ve bugün Büyükelçilik karşısında, 1915'te yaşanan olaylar konusunda çirkin yalanlar üzerine kurgulanan izinsiz gösteriler düzenlediklerini söyledi.

Gösterilerin bir amacının hızla gelişen Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ilişkilerini baltalamak olduğunu belirten Yazgan, "Ermeni tarafı, 100 yıl önce yaşanan ortak acıları tek taraflı olarak saptırarak, yeni nesilleri bir nefret söylemi ile eğiterek bu yalanı devam ettiriyor. Bu çok üzücü bir durum." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Yazgan, 1915 olayları ile ilgili Ermenilerin iddialarına ilişkin, "Bir yalanı tekrarlamak, daha yüksek sesle söylemek ve bu yalana daha fazla insanın itibar etmesi için çaba göstermek onu gerçek yapmıyor." dedi.

Ermeni terör örgütü olan Ermenistan'ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusunca (ASALA), 1975 ve 1985 yılları arasında birçok ülkede düzenledikleri terör saldırılarında 40'tan fazla Türk diplomatı, onların yakınlarını ve farklı ülkelerin vatandaşları şehit edilmiş, 300'e yakın kişi de saldırılarda yaralanmıştı.