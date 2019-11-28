Arnavutluk, en az 42 kişinin ölümüne yol açan 6,3 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarıyor
Arnavutluk'ta salı günü meydana gelen ve en az 42 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından hala enkaz altında kalanlar olabileceği düşüncesiyle arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
28.11.2019 21:11 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:11
Arnavutluk'ta salı günü meydana gelen ve en az 42 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından hala enkaz altında kalanlar olabileceği düşüncesiyle arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Arnavut yardım ekiplerine, komşu ülkeler Türkiye, İtalya, Yunanistan ve Romanya'dan gelen ilk yardım ekipleri de destek veriyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com