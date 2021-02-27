Antalya ve Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf turistler güneşli havanın keyfini çıkardı
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Antalya ve Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf turistler güneşli havanın keyfini çıkardı

27.02.2021 13:13 | Son Güncelleme: 27.02.2021 13:16
Antalya ve Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf turistler güneşli havanın keyfini çıkardı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Antalya ve Muğla'da sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Antalya ve Muğla'da sessizlik hakim oldu.

Antalya'da yoğun kullanılan cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Kısıtlamadan muaf turistler ise güneşli havayı fırsat bilerek, dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinde yürüyüş yaptı. Bazı turistler, denize girmenin keyfini çıkardı.

Polis ve jandarma ekipleri, kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

Muğla

Muğla ve turistik ilçeleri Marmaris, Bordum, Fethiye ile Datça'da sahiller, meydanlar ve caddeler sessizliğe büründü.

Marmaris'in işlek yerleri Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Yat Limanı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerindeki sakinlik dikkati çekti.

Bodrum'un ünlü Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ile kıyıdaki yürüyüş yolları boş kaldı.

Turistler ise turizm merkezlerindeki sakinliğin keyfini çıkardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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