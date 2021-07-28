Antalya Manavgat Orman Yangını-2

BASIN BÜLTENİ28. 07. 2021(Saat 16. 00 itibarıyla)28 Temmuz 2021 tarihinde Antalya Manavgat ilçesi Yeniköy mevkiinde ormanlık alanda yangın çıkmıştır.

BASIN BÜLTENİ

28. 07. 2021

(Saat 16. 00 itibarıyla)

28 Temmuz 2021 tarihinde Antalya Manavgat ilçesi Yeniköy mevkiinde ormanlık alanda yangın çıkmıştır. Yangına havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Yürütülmekte olan söndürme çalışmalarında 1 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz ve 2 dozer görev yapmaktadır.

SAKOM'dan alınan bilgiye göre yangından 30 vatandaşımız etkilenmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 7 ambulans, 2 UMKE ve 1 mobil komuta aracı sevk edilmiştir.

Antalya AFAD Müdürlüğü'nden 3 araç ve 11 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin illerinden Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 10 arazöz ve 3 itfaiye aracı bölgeye sevk edilmiştir.

Yeniköy, Kalemler, Evrenseki ve Çolaklı mahallelerinde, yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilmektedir. Kırsal kesimde bulunan bazı ahırların yandığı bilgisi alınmıştır.

Gelişmeler AFAD tarafından takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Kaynak: Habermetre