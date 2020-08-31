ANTALYA Karada, denizde ve havada 30 Ağustos
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ANTALYA Karada, denizde ve havada 30 Ağustos

Karada, denizde ve havada 30 AğustosANTALYA Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu karada, denizde ve havada yaşattı.

31.08.2020 13:34 | Son Güncelleme: 31.08.2020 13:42

Karada, denizde ve havada 30 Ağustos

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu karada, denizde ve havada yaşattı. Cam Piramit önünden başlayan mobil kortej Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası'nın çaldığı marşlar ve şarkılar eşliğinde kent merkezini dolaştı. Klasik araçlar, off-road araçları, vosvos arabalar ve motorların da yer aldığı kortej Antalyalılardan büyük ilgi gördü. Yeni Liman- Varyant arasındaki sahil bandında tekneler üzerinden ses ve ışık gösterileri eşliğinde Atatürk görsellerinin su perdesine yansıtılmasıyla oluşan görsel şölen ise Antalyalılara unutulmayacak bir Zafer Bayramı coşkusu yaşattı. 30 Ağustos coşkusu Antalya semalarını renklendiren havai fişek gösterileriyle son buldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu Antalyalılara en güzel şekilde yaşatmak için bir birinden özel programlar hazırladı. Antalya'nın dört bir yanında düzenlenen mobil konserler 30 Ağustos günü düzenlenen mobil kortejle son buldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği mobil kortej, teknelerden gerçekleşen ses, ışık gösterileri ve havai fişek gösterileriyle karada, denizde ve havada muhteşem bir şekilde kutlandı.

KORTEJE YOĞUN İLGİ

Cam Piramit otoparkından hareket eden mobil kortej Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası'nın çaldığı şarkılar ve marşlar eşliğinde Konyaaltı Caddesi, Işıklar Caddesi, Sampi Kavşağı'ndan Terra City önüne kadar devam etti. Klasik araçlar, off-road araçları, vosvos arabalar ve motosikletlerin yer aldığı kortej, özellikle Konyaaltı Caddesi ve Işıklar Caddesi gibi halkın yoğun olduğu yerlerde büyük ilgiyle karşılandı. Yol kenarından bandonun çaldığı marşlara eşlik eden vatandaşlar Türk bayraklarıyla coşkuya ortak oldu.

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

Dönüş yolunda ise Özgürlük Bulvarı, Kırcami, Narenciye, Burhanettin Onat Caddesi, Mevlana Kavşağı, 100. Yıl Bulvarı'nı takiben yeniden Cam Piramit'e dönen kortej, güzergah boyunca vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Kortej, Cam Piramit otoparkında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

TEKNELERDEN GÖRSEL ŞOV

Antalya Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu denize de taşıdı. Yeni Liman'dan hareket eden tekneler marşlar eşliğinde gerçekleşen ışık gösterileriyle sahil bandında bulunan vatandaşlara görsel şölen yaşattı. 10. Yıl Marşı eşliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ne Mutlu Türk'üm diyene' sözleri eşliğinde Antalyalılar coşku ve gurur dolu anlar yaşadı. Tekneler üzerinde bulunan su perdesine Atatürk görsellerinin yansıtılmasıyla şanlı Türk bayraklarını havaya kaldıran Antalyalılar gösteriyi dakikalarca alkışladı.

BAŞKAN BÖCEK'TEN MESAJ

Antalyalılar su perdesine yansıtılan Başkan Muhittin Böcek'in görseliyle büyük bir sürpriz yaşadı. Başkan Böcek'in daha önceki resmi bayramlarda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde gerçekleştirdiği konuşmalardan derlenen kutlama mesajı alkışlar eşliğinde izlendi. Antalyalılar bu sürprize Başkan Böcek'e 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek karşılık verdi.

HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zafer Bayramı coşkusunu Antalya semalarına da taşıdı. Dakikalarca süren havai fişek gösterisiyle coşku doruğa çıktı. Havai fişek gösterileriyle son bulan Zafer Bayramı kutlamaları ile Antalyalılar Atatürk'ün izinde olduklarını bir kez daha gösterdi. Antalyalılar düzenledikleri etkinliklerle 30 Ağustos coşkusunu doya doya yaşamalarına vesile olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

ANTALYA Karada, denizde ve havada 30 Ağustos

Kaynak: DHA

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