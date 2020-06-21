Antalya Kaleiçi'ndeki tarihi kerpiç bina alev alev yandı
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Antalya Kaleiçi'ndeki tarihi kerpiç bina alev alev yandı

Antalya'nın Kaleiçi bölgesindeki tarihi kerpiç bina, çıkan yangında alev alev yandı.

21.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 21.06.2020 17:31

Antalya'nın Kaleiçi bölgesindeki tarihi kerpiç bina, çıkan yangında alev alev yandı. Kerpiç binanın yıkılan parçaları arasında itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 16.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi bölgesi Kılıçarslan Mahallesi Hamam Sokak'taki tarihi 3 katlı kerpiç yapıda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle, kullanılmayan yapıdan dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yapının kerpiç olması nedeniyle alevler kısa sürede alt katı sardı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hem yüksek hem de zeminden müdahaleye başladı. Büyük korku yaşayan mahalle sakinleri ise yangını endişeli gözlerle izledi. Yangına yakın noktadaki evlerin sahipleri, hortumlarla alevlerin kendi yapılarına gelmemesi için su sıktı. Bütün müdahalelere rağmen kerpiç yapının tüm katları alevlere teslim oldu. Yangın nedeniyle zayıflayan binanın bazı parçaları yıkıldı. Bu sırada altta söndürme çalışması yapan itfaiye ekipleri büyük tehlike atlattı. Aralıklarla yapının parçaları yıkılmaya devam etti. Polis çevredeki binalarda kalan kişileri ise güvenlikleri için tahliye etti. Sokağa giriş çıkış emniyet şeritleriyle kapatıldı. İtfaiye yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. İki sağlam bina arasındaki tarihi yapı kullanılamaz hale geldi.

ÖTE YANDAN, KALEİÇİ VE YANAN BİNA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Yangına hortumla müdahale eden mahalle sakini Tufan Yener, "Kullanılmayan boş bir binaydı. Evimi kurtarmaya çalışıyorum. Alevleri engelleme çalışıyorum. Korkuyoruz" dedi.

Tucular Mahalle Muhtarı Mehmet Erdoğan ise, "Sürekli bu yapılar yanıyor. Buraların bir an önce koruma altına alınması gerekir. Yok olup gidecekler çok üzücü bir durum. Bir tarih yanıp gidiyor" dedi.

(İsa Akar - Burak Yalman/İHA)

Antalya Kaleiçi'ndeki tarihi kerpiç bina alev alev yandı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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