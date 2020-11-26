Antalya'da yüklü miktarda kaçak sigara ele geçirildi
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Antalya'da yüklü miktarda kaçak sigara ele geçirildi

26.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:31

Antalya'da yüklü miktarda kaçak sigara ele geçirildi Antalya polisinden kaçak sigara operasyonu Antalya'da sigara imalatı yapılan ve piyasaya sürülen 3 adreste yapılan operasyonda yüklü miktarda kaçak sigara ele geçirildi.

Antalya'da yüklü miktarda kaçak sigara ele geçirildi

Antalya polisinden kaçak sigara operasyonu

ANTALYA - Antalya'da sigara imalatı yapılan ve piyasaya sürülen 3 adreste yapılan operasyonda yüklü miktarda kaçak sigara ele geçirildi.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Antalya'da kaçak sigara satışı yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, Kepez ilçesinde bulunan iki adreste sigara imalatı yapıldığı ve imal edilen sigaraların buradan piyasaya sürüldüğü yönünde bilgiler elde edildi. Sigara imal ederek piyasaya sürüldüğü iddia edilen iki adreste ve sigaraların satışının yapıldığı iddia edilen bir iş yerinde 20 Kasım'da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arama yapıldı.

Aramada 73.200 adet gümrük kaçağı boş makaron, 22.520 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 13.964 adet sigara sarma kağıdı, 72 kilogram kıyılmış tütün, 53 adet TAPDK bandrolü, 2 adet makaronlara tütün basmaya yarayan makine, 2 adet komprosör ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden olayla ilgili E.Ç., Ü.Ö., S.Ç., E.E. ve E.Y. isimli şahıslar hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet Etmek" suçundan gerekli adli işlemler yapıldı. Diğer yandan, işlem yapılan şahıslardan E.Ç'nin aranan şahıs olduğu tespit edilerek, adliyeye sevk edildi.

Antalya'da yüklü miktarda kaçak sigara ele geçirildi
Antalya'da yüklü miktarda kaçak sigara ele geçirildi
Antalya'da yüklü miktarda kaçak sigara ele geçirildi
Antalya'da yüklü miktarda kaçak sigara ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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