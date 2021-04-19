Antalya'da seralarda üretilen yılın ilk karpuzlarının hasadına başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da seralarda üretilen yılın ilk karpuzlarının hasadına başlandı

Antalya'da seralarda üretilen yılın ilk karpuzlarının hasadına başlandı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Ekonomi

Antalya'nın Serik ilçesinde çiftçiler, seralarda ürettikleri yılın ilk karpuzlarının hasadını yapmaya başladı.

Dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor! 5,5 tonluk Akıncı TİHA bu yıl TSK envanterine girecek
Dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor! 5,5 tonluk Akıncı TİHA bu yıl TSK envanterine girecek
43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu
43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu

Antalya'nın Serik ilçesinde çiftçiler, seralarda ürettikleri yılın ilk karpuzlarının hasadını yapmaya başladı.

Bölgede ocak ayının başında seralara dikilen karpuz fideleri, nisanın ortalarından itibaren meyve verdi. Üreticiler, ağırlığı 5-10 kilogram arasında değişen karpuzların hasadını yapıp, kilogramını 6-7 liradan tüccarlara satıyor. Seralardaki karpuz hasadının, fidelerin dikim tarihlerine göre mayısın ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.

Serik Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, gazetecilere, hasadı yapılan "erkenci karpuz" olarak bilinen örtü altı üretimin çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Sadece Serik'te yaklaşık 4 bin dönümlük alanda 30-35 bin ton örtü altı karpuz üretimi gerçekleştirildiğini kaydeden Çömezoğlu, "Antalya genelinde örtü altı ve açık alandaki karpuz rekoltesi yaklaşık 500 bin ton civarında." dedi.

Çömezoğlu, bu yıl hava şartlarının normal gitmesiyle hem rekoltenin hem de fiyatların üreticiyi sevindirdiğini ifade etti.

Karpuz üreticilerinden Ali Karabacak ise 4 Ocak'ta diktikleri karpuz fidelerinin yaklaşık 100 günde toplanacak duruma geldiğini belirterek, "Karpuzları seralarda tamamen doğal gübrelerle yetiştiriyoruz. Yaklaşık 1600 metrekare seradan yaklaşık 15 ton civarında hasat gerçekleştireceğiz. 'Erkenci karpuz' rekoltesi ve fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürdü." diye konuştu.

Ziraat Mühendisi Yusuf Can Arat da karpuz fidelerinin dikiminden sonra döllemenin bal arılarıyla gerçekleştirildiğini anlattı.

Bal arıları çok hassas olduğu için herhangi bir ilaç kullanmadıklarına dikkati çeken Arat, şöyle devam etti:

"Karpuzları kendi halinde ışığını çok yüksek seviyede alacak şekilde tamamen doğal ortamda ürettik. Tüccarlar aldıkları karpuzları Rusya'ya ihraç edecek. Bu sezon ihraç edilen ilk karpuzlar bunlar olacak. Türkiye olarak geçen sezon son 15 yılın ihracat rekorunu kırdık. Türkiye artık üreten bir ülke. Kalitemizi bozmadığımız sürece üretimde daha güzel yerlere geleceğimizi ümit ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Ziya Selçuk Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Ebru Gündeş Merve Dizdar Kaan Yıldırım
Spor Arda Turan Ryan Babel Serdar Aziz Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalya'da seralarda üretilen yılın ilk karpuzlarının hasadına başlandı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 13:36:23. #1.15#

title