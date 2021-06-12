Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Karşıyaka Mahallesi'nde Kenan Paloğlu'nun kullandığı 48 AGA 498 plakalı motosiklet ile Halil Tat yönetimindeki 07 LAV 85 plakalı otomobil çarpıştı.
Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan Paloğlu ile Tat, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun