Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karşıyaka Mahallesi'nde Kenan Paloğlu'nun kullandığı 48 AGA 498 plakalı motosiklet ile Halil Tat yönetimindeki 07 LAV 85 plakalı otomobil çarpıştı.

Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan Paloğlu ile Tat, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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