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Antalya'da otobüs şoförü ölü bulundu

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Antalya'da otobüs şoförü ölü bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde turistleri almak için otele gelen şoför, otobüste ölü bulundu.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde turistleri almak için otele gelen şoför, otobüste ölü bulundu.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin güvenlik görevlileri, park halindeki otobüste şoför İsmet Yıldırım'ın (43) hareketsiz olduğunu fark etti.

Güvenlik görevlilerinin ihbarıyla otele gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yıldırım'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Burada yapılan ön incelemede, Yıldırım'ın geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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