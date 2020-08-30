Antalya'da korona virüs gölgesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması
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Antalya'da korona virüs gölgesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Antalya'da korona virüs gölgesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması
30.08.2020 11:18 | Son Güncelleme: 30.08.2020 11:23

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Kutlamada korona virüs önlemleri üst seviyede tutulurken, siyasi parti ve STK'ların çelenk koymaları sırasında oluşan kalabalıkla zaman zaman sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.

Zafer Bayramı kutlamaları saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu anıta çelenk sundu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Törende konuşan İkmal Yüzbaşı Gökalp Gök, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden büyük zaferin 98'inci yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını bildirdi. Gök, "Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 98 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek, topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Aziz yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan bu zaferin her safhası, tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin huzur ve bekasını sağlamak, bölgemizde ve dünyada sürekli barışın tesisine katkıda bulunmak için tarihinden ve milletinden aldığı güçle, modern harp teçhizatıyla, güçlü ve dinamik personeliyle, ulaştığı yüksek eğitim seviyesiyle, azimli ve kararlı komuta kademesiyle, dostlarının ve ülkemizin güvencesi, düşmanlarımızın korkulu rüyası olmaya devam etmektedir. Dünyanın sayılı askeri güçlerinden birisi olan silahlı kuvvetlerimiz her zaman, her yerde ve her şartta verilecek görevleri ifaya hazırdır" dedi.

Konuşmanın ardından siyasi partiler, sivil toplum kuruluşu temsilciliklerinin çelengi anıta koyuldu. Partilerin çelenk sunumunda kalabalık sebebiyle zaman zaman sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü.

Törene AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Aydın,Tuba Vural Çokal, CHP milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Cavit Arı, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar ile çok sayıda kamu kurum ve kuruluş yöneticisi, askeri erkan ve az sayıda vatandaş katıldı. Tören alanında polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Alana alınan kişilerin sağlık ekipleri tarafından tek tek ateşleri ölçüldü, üzerleri arandı. Tören mangası ve protokolün korona virüs önlemleri çerçevesinde sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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