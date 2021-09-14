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Antalya'da kamu kurumundan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da kamu kurumundan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Antalya'da kamu kurumuna ait inşaat malzemelerini çaldığı öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

Antalya'da kamu kurumuna ait inşaat malzemelerini çaldığı öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve 17. Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından, Korkuteli ilçesi Bayatbademleri Mahallesi'ndeki Karayolları 13. Bölge Müdürlüğüne ait şantiyeden 25 bin lira değerinde inşaat malzemesinin çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Eşkali belirlenen E.O, Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi'nde yakalandı.

Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Antalya'da kamu kurumundan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler
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