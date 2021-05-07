Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 8 hükümlü yakalandı.

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 8 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin deşifre edilerek faaliyetinin sonlandırılması, haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılması ve firari örgüt üyelerinin yakalaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, haklarında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari A.Y, A.A, S.O, Ö.Ç, İ.Y, H.D, B.G. ve Y.Ş, saklandıkları yerde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam