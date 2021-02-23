Antalya'da bir gecekonduda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi

Antalya'da bir gecekonduda çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Muratpaşa ilçesi, Sinan Mahallesi'nde bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Gecekonduda yaşayan 2 vatandaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın sonucu gecekondu ve caddede bulunan bir araçta hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca