Anayasa Mahkemesi, HDP iddianamesini Yargıtay Başsavcılığına iade etti
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Anayasa Mahkemesi, HDP iddianamesini Yargıtay Başsavcılığına iade etti

Anayasa Mahkemesi, HDP iddianamesini Yargıtay Başsavcılığına iade etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılmasına ilişkin iddianamenin Yargıtay Başsavcılığına iadesine oybirliğiyle karar verdi.

Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Başsavcılığı'na iade etti
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Başsavcılığı'na iade etti

Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılmasına ilişkin iddianamenin Yargıtay Başsavcılığına iadesine oybirliğiyle karar verdi.

Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde, HDP'nin kapatılması talebiyle düzenlenen iddianamenin Yargıtay Başsavcılığına iadesine karar verildiği belirtildi. İnternet sitesinde yer alan açıklamada, "Anayasa Mahkemesinin 31/3/2021 tarihli ve E.2021/1 (Siyasi Parti Kapatma), K.2021/1 sayılı kararıyla, Halkların Demokratik Partisi'nin temelli kapatılmasına karar verilmesi talebiyle düzenlenen 17/3/2021 tarihli ve 36321649/2021/1 sayılı iddianamenin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 174. maddesi uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine oybirliğiyle karar verilmiştir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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