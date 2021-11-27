Anadolu Ajansı ve Türkmenistan Devlet Haber Ajansı arasında bir işbirliği anlaşması

Anadolu Ajansı ve Türkmenistan Devlet Haber Ajansı (TDH) arasında bir işbirliği anlaşması, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un katılımıyla imzalandı. Anadolu Ajansı adına Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Serdar Karagöz, TDH adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Merdan Gazakbayev anlaşmaya imza attı.