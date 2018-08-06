Ambulans Yakıt Tankerine Çarptı, Kazada Yaralanan Olmadı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hasta almaya giden ambulans, yakıt tankerine arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'ten Nurdağı istikametine seyir halinde bulunan 112 ambulansı, D-400 karayolunun 25. kilometresindeki kum ocakları mevkisinde seyir halinde bulunan yakıt tankerine çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, ambulansta maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonrası bir süre trafiğin kontrollü sağlandığı yolda bulunan ambulans çekici yardımı ile kaldırılırken, sağlık ekipleri ise çağrılan başka bir ambulans ile komuta merkezine götürüldü. - GAZİANTEP