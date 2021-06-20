Altay'da Mustafa Denizli belirsizliği
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Altay'da Mustafa Denizli belirsizliği

Altay'da Mustafa Denizli belirsizliği
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

Futbola başladığı ve 18 yıl formasını giydiği Altay'a 38 yıl sonra teknik adam olarak dönerek TFF 1'inci Lig'de sezonun son 2 haftası ve Play-Off'ta 5'te 5 yaptırdığı siyah-beyazlı takımı 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e taşıyan Mustafa Denizli'nin yeni sezon öncesi henüz resmi sözleşme...

Futbola başladığı ve 18 yıl formasını giydiği Altay'a 38 yıl sonra teknik adam olarak dönerek TFF 1'inci Lig'de sezonun son 2 haftası ve Play-Off'ta 5'te 5 yaptırdığı siyah-beyazlı takımı 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e taşıyan Mustafa Denizli'nin yeni sezon öncesi henüz resmi sözleşme imzalamaması kafalarda soru işareti bıraktı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun 26 Mayıs'ta İstanbul'da Altınordu'yu 1-0 mağlup ettikleri Play-Off finali sonrası, "Mustafa hoca devam etmek istediği sürece devam edecek" açıklamasının ardından deneyimli teknik adam, "Şartlar sağlanırsa onların başında her zaman olurum ben. Hiç problem değil" mesajı vermişti.

Altay'da 21-28 Haziran'da gerçekleşecek olağan genel kurulda Özgür Ekmekçioğlu'nun seçime tek aday olarak girip yeniden başkanlık koltuğuna oturması beklenirken, genç başkanın kongre sonrası teknik direktör konusunu çözüme kavuşturması bekleniyor. Başkan Ekmekçioğlu ile yeni sezon planları konusunda görüşmeleri sürdüren Mustafa Denizli'nin kulüpte kalması halinde hangi görevi üstleneceği belirsizliğini koruyor. Usta çalıştırıcının sportif direktörlük görevine getirilmesi de ihtimaller arasında yer alıyor. Mustafa Denizli, yuvası olarak gördüğü Altay'da maddi konuların kendisi için önemsiz olduğunu ifade etmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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