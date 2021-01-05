Almanya, Suudi Arabistan ile Katar arasında sınırların açılmasını memnuniyetle karşıladı
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Almanya, Suudi Arabistan ile Katar arasında sınırların açılmasını memnuniyetle karşıladı

05.01.2021 22:25 | Son Güncelleme: 05.01.2021 22:28
Almanya, Suudi Arabistan ile Katar arasında sınırların açılmasını memnuniyetle karşıladı

Almanya, Suudi Arabistan ile Katar'ın deniz, kara ve hava sınırlarını karşılıklı olarak açmasını büyük bir ilerleme olarak değerlendirdi.

Almanya, Suudi Arabistan ile Katar'ın deniz, kara ve hava sınırlarını karşılıklı olarak açmasını büyük bir ilerleme olarak değerlendirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Katar ile diğer Körfez ülkeleri arasındaki yakınlaşmaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Körfez ülkeleri arasındaki anlaşmazlığın sona erdirilmesine temel oluşturacak ortak bir deklarasyon üzerinde anlaşılmasının büyük bir ilerleme olduğu belirtildi.

"Suudi Arabistan ile Katar arasında deniz, kara ve hava sınırının açılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, sınırların açılmasının sadece Körfez ülkelerinde istikrar ve ekonomi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmayacağı, bunun aynı zamanda bölgedeki halkın yaşamı için de bir kazanç olacağı kaydedildi.

Açıklamada, mutabık kalınan bu yakınlaşmadan sonra somut adımların da atılmasının ümit edildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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