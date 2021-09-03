Almanya'da kısa süreli çalışanların sayısı salgından beri ilk kez 1 milyonun altına indi
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Almanya'da kısa süreli çalışanların sayısı salgından beri ilk kez 1 milyonun altına indi

Almanya'da kısa süreli çalışanların sayısı salgından beri ilk kez 1 milyonun altına indi
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısa süreli çalışanların sayısı ağustosta salgın başlangıcından bu yana ilk kez 1 milyonun altına düştü.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısa süreli çalışanların sayısı ağustosta salgın başlangıcından bu yana ilk kez 1 milyonun altına düştü.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ağustosta ayına ilişkin 9 bin şirketle yapılan Almanya Kısa Çalışma İş Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, temmuzda 1,06 milyon olan kısa çalışan sayısı, ağustosta 688 bin kişiye geriledi. Böylece Kovid-19 salgını nedeniyle kısa süreli çalışanların sayısı ağustosta salgın başlangıcından bu yana ilk kez 1 milyonun altına indi.

Temmuzda yüzde 3,2 olan kısa süreli çalışarak sosyal sigorta primine tabi tüm çalışanların payı ise ağustosta yüzde 2'ye düştü.

Ifo'nun iş gücü anketi uzmanlarından Stefan Sauer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ağustos ayında ekonominin neredeyse tüm sektörlerinde kısa süreli çalışmada düşüş yaşandı. Kovid-19 krizinin başlangıcından bu yana ilk kez kısa süreli çalışan insan sayısı bir milyonun altına düştü." ifadesini kullandı.

Konaklama sektöründeki kısa süreli çalışma oranının temmuzdaki yüzde 17,1'den ağustosta yüzde 10,1'ye düştüğünü belirten Sauer, sektörde 107 bin kişinin kısa süreli çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

Almanya'da Kovid-19'nın ilk dalgasının yaşandığı Mayıs 2020'de 5,7 milyon kişi kısa süreli çalışmak zorunda kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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