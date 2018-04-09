Alibaba Cloud Türkiye'de

Alibaba Grubu'nun bünyesinde yer alan uluslararası e-ticaret platformu Alibaba.com'un Türkiye'deki iş ortağı E-Glober, şimdi aynı zamanda Alibaba Cloud'un da Türkiye'deki yetkili tek iş ortağı oldu. Alibaba Cloud'un güçlü bulut bilişim yetkinlikleriyle uluslararası altyapısını bir araya getiren bu genişletilmiş iş birliği, Türk şirketlerinin dijital dünyaya entegre olmalarını ve dünyaya açılmalarını kolaylaştıracak oldukça önemli bir gelişme.

Bulut sistemine geçiş oranı giderek hızlanan Türkiye'de, herkese açık olan bulut bilişim piyasası IDC'ye [1] göre 96.93 milyon dolar değerinde. Bölgede giderek güçlenen bağlanırlık ve artan ticari faaliyetler, bulut bilişim teknolojisiyle donatılmış Türk şirketleri için büyüme fırsatları sunuyor. Alibaba Cloud'un uluslararası altyapısından yararlanan Türk şirketleri, uluslararası faaliyetleri desteklemek ve küresel ticaretteki rekabet gücünü arttırmak için coğrafi erişimini genişletebilecek.

Alibaba Cloud Uluslararası Genel Müdür Yardımcısı Yeming Wang, Alibaba Cloud'un her zaman geleceğe yönelik ve dayanıklı teknolojilerinin faaliyet gösterdikleri pazarlara dahil edilmesi konusunda taahhüdü olduğunu belirtti ve sözlerine devam etti; 'Eksiksiz bir bulut bilişim çözüm yelpazesini E-Glober'ın yerel pazardaki uzmanlığıyla bir araya getirerek, Türkiye'de her ölçekten şirketin tercih ettiği bir bulut hizmeti sağlayıcısı olmayı amaçlıyoruz. E-Glober gibi bilgi sahibi ve iyi bağlantıları olan yerel ortaklarla çalışmak, dil ve kültürel bariyerleri aşmamıza yardımcı olurken, Alibaba Cloud'un pazardaki konumunu güçlendirecek ve Türk şirketlerinin dünyaya açılmalarına ve dijital çağın fırsatlarını yakalamalarına fırsat sunacak.'

E-Glober CEO'su Orkan Aytulun, Türk şirketlerinin bulut bilişimin tüm özelliklerinden yararlanmaları konusunda büyük hedefleri olduğunu belirtti ve sözlerini sürdürdü; 'Bu motivasyonu görmek, bize cesaret verdi. Oldukça etkili ve etkin uluslararası bulut hizmeti sağlayıcısı Alibaba Cloud ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğimiz sayesinde, büyük potansiyele sahip Türk pazarına sunacağımız son teknoloji bulut ürünlerine ve hizmetlerine yönelik giderek artan talebi karşılayacağız.'

İş birliğiyle her ölçekteki Türk şirketi, Alibaba Cloud'un kapsamlı bulut bilişim ürünleri yelpazesinde yer alan elastic computing, veri tabanı hizmetleri, ağ oluşturma, güvenlik, orta katman yazılımları, analizler ve büyük veri gibi hizmetlere erişebilecek. Bu eksiksiz çözüm portföyü, çevrimiçi perakende, multimedya ve oyun da dahil olmak üzere birçok sektörden yerli şirketin artan ihtiyaçlarını karşılayacak. Özellikle, Alibaba Cloud Elastik Bilişim Hizmeti, Türk şirketlerine bulut uygulamaları sırasında daha kısa bekleme süreleri sunarak daha hızlı sonuçlar elde etmelerine ve gerçek zamanlı taleplere göre kapasite ölçeklendirmelerine imkan tanıyacak. Bu hizmete erişim özellikle, internette faaliyet gösteren şirketlerin ve KOBİ'lerin maliyet tasarrufu elde etmelerinde, inovasyon süreçlerini hızlandırmalarında ve piyasaya daha hızlı ürün sunmalarında önemli rol oynayacak.

Alibaba Cloud dünya çapında Kıta Çini, Hong Kong, Singapur, Malezya, Hindistan, Endonezya, Japonya, Avustralya, Orta Doğu, Avrupa ve ABD'ye (Doğu ve Batı Yakası) uzanan bir kapsama alanıyla 18 bölgede ve 43 noktada faaliyet gösteriyor.