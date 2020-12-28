Aliağa Belediyesi kentte bisiklet yolu ağını genişletiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Aliağa Belediyesi kentte bisiklet yolu ağını genişletiyor

28.12.2020 18:09 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:12
Aliağa Belediyesi kentte bisiklet yolu ağını genişletiyor

Yaptığı çalışmalarla kentteki bisiklet yolu ağını her geçen gün arttıran Aliağa Belediyesi, en uzun bisiklet yoluna sahip kentlerden biri olmayı hedefliyor.

Yaptığı çalışmalarla kentteki bisiklet yolu ağını her geçen gün arttıran Aliağa Belediyesi, en uzun bisiklet yoluna sahip kentlerden biri olmayı hedefliyor.

Aliağa Belediyesi, kentte bisiklet tutkunlarını unutmuyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, vatandaşların sağlıklı yaşamlarına katkı sağlamak ve kentteki trafik yükünün azaltılmasına yönelik olarak muhtelif bölge ve caddelere bisiklet yolları yapıyor.

Geçmiş yıllarda Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı, Yalı Mahallesi Plaj Caddesi, Yeni Şakran Sahili, Yeni Mahalle Kent Park, İstiklal Caddesi, Hükümet Caddesi gibi kentin muhtelif yerlerine Avrupa standartlarına uygun bisiklet yolu kazandıran Aliağa Belediyesi, son olarak Yeni Mahalle'de yaptığı yol ve kaldırım çalışmaları esnasında bölgeye 5 kilometrelik bisiklet yolu kazandırmıştı. Güzelhisar Caddesi'nde yol ve kaldırım çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesinin, bu cadde üzerine de 2 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu kazandıracağı, Güzelhisar Caddesi'ndeki çalışmanın tamamlanmasıyla kentteki bisiklet yolu uzunluğunun yaklaşık 25 kilometreye ulaşacağı belirtildi. - İZMİR

Aliağa Belediyesi kentte bisiklet yolu ağını genişletiyor
Aliağa Belediyesi kentte bisiklet yolu ağını genişletiyor
Aliağa Belediyesi kentte bisiklet yolu ağını genişletiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Cahit Özkan Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Selahattin Demirtaş
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Ryan Babel Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Hisarcık Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aliağa Belediyesi kentte bisiklet yolu ağını genişletiyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 18:13:24. #1.15#
title