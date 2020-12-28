Aliağa Belediyesi kentte bisiklet yolu ağını genişletiyor

Yaptığı çalışmalarla kentteki bisiklet yolu ağını her geçen gün arttıran Aliağa Belediyesi, en uzun bisiklet yoluna sahip kentlerden biri olmayı hedefliyor.

Yaptığı çalışmalarla kentteki bisiklet yolu ağını her geçen gün arttıran Aliağa Belediyesi, en uzun bisiklet yoluna sahip kentlerden biri olmayı hedefliyor.

Aliağa Belediyesi, kentte bisiklet tutkunlarını unutmuyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, vatandaşların sağlıklı yaşamlarına katkı sağlamak ve kentteki trafik yükünün azaltılmasına yönelik olarak muhtelif bölge ve caddelere bisiklet yolları yapıyor.

Geçmiş yıllarda Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı, Yalı Mahallesi Plaj Caddesi, Yeni Şakran Sahili, Yeni Mahalle Kent Park, İstiklal Caddesi, Hükümet Caddesi gibi kentin muhtelif yerlerine Avrupa standartlarına uygun bisiklet yolu kazandıran Aliağa Belediyesi, son olarak Yeni Mahalle'de yaptığı yol ve kaldırım çalışmaları esnasında bölgeye 5 kilometrelik bisiklet yolu kazandırmıştı. Güzelhisar Caddesi'nde yol ve kaldırım çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesinin, bu cadde üzerine de 2 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu kazandıracağı, Güzelhisar Caddesi'ndeki çalışmanın tamamlanmasıyla kentteki bisiklet yolu uzunluğunun yaklaşık 25 kilometreye ulaşacağı belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı