AKSARAY IHLARA VADİSİ, BAYRAMDA TURİSTLERE KALDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AKSARAY IHLARA VADİSİ, BAYRAMDA TURİSTLERE KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAPADOKYA'nın incisi olarak adlandırılan, tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi, Ramazan Bayramı'nda kısıtlamadan muaf olan yabancı turistlere kaldı.

KAPADOKYA'nın incisi olarak adlandırılan, tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi, Ramazan Bayramı'nda kısıtlamadan muaf olan yabancı turistlere kaldı.

Kaya oyma mekanları, kiliseler ve bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçileri kendisine hayran bırakan 14 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi'ne 394 basamaklı merdivenle iniliyor. Ramazan Bayramı'n da ise Ihlara Vadisi, turistleri kaldı. Turistler kiliseleri ziyaret edip, 14 kilometre yürüyüş yaptı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Kapadokya Havalimanına haftada iki kez olmak üzere direkt uçuşlar yapılması nedeniyle ise 24 Mart'tan itibaren bugüne kader yaklaşık 34 bin Ukraynalı turistin ziyaret ettiği belirtildi.

Ukraynalı turistlere rehberlik eden Hüseyin Girgin, şunları söyledi:

"Bu yıl Ukrayna'dan direk uçuşların olmasıyla önce Kapadokya'nın Göreme ile Avanos bölgesini geziyoruz. Daha sonra yeşil tur olan Ihlara Vadisine geliyoruz. Gayet temiz ve korunaklı olarak günümüze kadar kalan bir vadi. Aksaray protokolü gerçekten buraya çok özen gösteriyor. Gelen Ukraynalı misafirlerimiz burayı çok harika ve kendilerini farklı bir gezegende gibi hissediyorlar. Vadiyi tanrının ayrı bir yarattığı yer olarak görüyorlar. Çünkü Kapadokya bölgesini dünyada bu şekil görüyorlar. Tekrar buraya geleceğiz. Çünkü balon turları kapalı olduğu için uçamadıkları ve yürüyerek gezdiklerini ve bir dahaki gelişlerinde Kapadokya bölgesini havadan balonla görecekleri söylüyorlar. Misafirlerimiz buradan gayet memnun bir şekilde ülkelerini döneceklerini aktardılar."

Azerbaycan uyruklu rehber Gulmira Verimli ise "Ukrayna'dan gelen bir grupla Ihlara Vadisi'ni geziyoruz. Kapadokya bölgesini ilk kez gelmişler ve çok hoşlarına gitti. Buradaki doğa ve kiliselerden çok etkilinmişler. Ihlara Vadisi'nin doğal güzelliği karşısında çok şaşırdılar." dedi.

AKSARAY IHLARA VADİSİ, BAYRAMDA TURİSTLERE KALDI
AKSARAY IHLARA VADİSİ, BAYRAMDA TURİSTLERE KALDI
AKSARAY IHLARA VADİSİ, BAYRAMDA TURİSTLERE KALDI
AKSARAY IHLARA VADİSİ, BAYRAMDA TURİSTLERE KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika! İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha şehit oldu
Son dakika! İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha şehit oldu
Erdoğan ile Kazımi'nin karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik...
Erdoğan ile Kazımi'nin karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile telefonda görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Aykut Erdoğdu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Tarkan Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Metin Oktay Nihat Özdemir Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AKSARAY IHLARA VADİSİ, BAYRAMDA TURİSTLERE KALDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 10:07:36. #1.15#

title