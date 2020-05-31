Aksaray'da "arabalı sinema" etkinliğine yoğun ilgi Aksaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde, uzun süredir evde kalmaya özen gösteren vatandaşlara moral vermek için düzenlenen "arabalı sinema" etkinliği yoğun ilgi gördü.

Aksaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde, uzun süredir evde kalmaya özen gösteren vatandaşlara moral vermek için düzenlenen "arabalı sinema" etkinliği yoğun ilgi gördü.

Aksaray Terminali yanındaki tır otoparkında düzenlenen etkinliğe araçlarıyla gelen vatandaşlara, alanın girişinde belediye görevlilerince mısır ve lokma dağıtıldı.

Araçlarını zabıta ekiplerinin yardımıyla sahnenin karşısına park eden vatandaşlar, araçlarının içinden Müslüm Gürses'in hayatını anlatan "Müslüm" adlı sinema filmini izledi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın sürecinde çok sayıda program gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bayram süresince sokağa çıkma yasağı olmasının ardından evde kalan vatandaşlara arabalı sinema etkinliği düzenlediklerini belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın sıkılmalarını ve bunalmalarını bir nebze olsun rahatlatmak için sinema günleri düzenledik. Sağ olsunlar vatandaşlarımız tarafından çok yoğun bir ilgi var. Onların talepleri doğrultusunda hem organizasyonlarımızı çeşitlendireceğiz hem de filmlerimizi artıracağız. Tüm vatandaşları film izlemeye bekliyoruz."

Ailesiyle birlikte film izleyen Osman Düzgün ise böyle bir etkinlik düzenlediği için Başkan Dinçer'e teşekkür etti.

Çok güzel bir etkinlik olduğunu belirten Düzgün, "Uzun süredir dışarı çıkamıyorduk. Bu sayede dışarı çıktık. Çok güzel bir film izledik. Çok teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız Dinçer'i yaptığı hizmetlerden dolayı kutluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA