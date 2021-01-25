Akbank Sanat'tan "100 Yıl Beuys" seminer dizisi
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Akbank Sanat'tan "100 Yıl Beuys" seminer dizisi

25.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:32
Akbank Sanat'tan

Akbank Sanat, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sanatı derinden etkileyen sanatçı Joseph Beuys'un 100. yaşı anısına bir seminer dizisi gerçekleştirecek.

Akbank Sanat, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sanatı derinden etkileyen sanatçı Joseph Beuys'un 100. yaşı anısına bir seminer dizisi gerçekleştirecek.

Prof. Dr. Marcus Graf'ın moderasyonuyla farklı alanlardan gelen uzmanların katılacağı etkinlik, Akbank Sanat'ın sosyal medya kanallarından sanatseverlerle buluşacak.

Seminer dizisinin ilk iki konuşması Marcus Graf'ın konuşmacı olduğu "Joseph Beuys Üzerine" ve Dr. Öğr. Üyesi Didem Kara Sarıoğlu'nun konuşmacı olacağı "Beuys ve Doğa" başlıklarıyla düzenlenecek.

Akbank Sanat'ın YouTube kanalında ocak - ekim boyunca yayınlanacak şöyleşiler; Beuys'un sosyo-kültür ile sosyo-politika, spiritüalizm ile bilim, sanat üretimi ile sanat paylaşımı arasında geçişler gösteren külliyatını anlatarak daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyor.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sanatı derinden etkileyen Joseph Beuys; devrim niteliğindeki yaratıcılık ve katılımcılık nosyonlarıyla, hümanist bir toplum yaratmak için başvurduğu mistisizm ve politika kombinasyonlarıyla kendisinden sonraki birçok nesil için ilham kaynağı olma niteliği taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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