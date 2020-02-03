AK Partili Kandemir: "Kim bu memleketin evlatlarına el uzatırsa bedelini misliyle öder"

03.02.2020 19:08 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:08

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Kim bu ülkeye, bu memlekete, bu memleketin evlatlarına el uzatırsa bedelini misliyle öder." dedi.

Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığınca parti binasında düzenlenen teşkilat buluşmasına katılan Kandemir, Türkiye'nin çetin imtihanlardan, sıkıntılı zamanlardan geçerek bu günlere geldiğini belirtti.

"İdlib'de yaşananları hep beraber müşahede ettik, şehitlerimiz var, Rabbimizden rahmet diliyoruz" diyen Kandemir, "Bizim devletimiz güçlüdür, bizim devletimiz öyle eskisi gibi kötülük yapanların yanına kar kaldığı dönemleri geride bıraktı. Kim bu ülkeye, bu memlekete, bu memleketin evlatlarına el uzatırsa bedelini misliyle öder." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını vurgulayan Kandemir, şöyle devam etti:

"Bizim huzurumuza, barışımıza, kardeşliğimize kim elini uzatırsa misliyle bedelini ödetmek, gereğini yapmak bizim boynumuzun borcu. Hem sivil iradeyle hem askeri bürokrasiyle bir millet hep beraber el ele, kol kola gereğini yaptı ve bundan sonra da yapacaktır. Bu mücadeleyi anlamayanlar, bulandırmak isteyenler olacaktır. Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Irak'ta Türkiye'nin verdiği mücadelenin ne olduğunu esasında bilenler fakat bulandırmak isteyenler karşımızdaki muhalefet bloku, mutlaka yalanlar uyduracak, bir şeyler fısıldayacak, bu yalanlar üzerinden bir algı oluşturmak isteyecektir."

Kandemir, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yönelik ise şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve onun avanesinin yanında duranların, HDP'nin ya da sözde milliyetçi parti olan İYİ Parti'nin hep beraber izliyoruz, görüyoruz nasıl tavır aldığını. Vatan dediğiniz şey sadece kara toprakları değildir. Bir de mavi vatanımız vardır. 'Hakkımızı müdafaa etmek bu milletin bize verdiği emanetin gereği, bunu yapmalıyız.' dediğimizde bir baktık bir anda bir cephe oluştu. Yan yana geldiler yine ve tezkereye ret oyu verdiler."

-"Recep Tayyip Erdoğan'dan başka sesini, sözünü yükselten, ortaya itirazını koyan yok"

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına da değinen Kandemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kudüs meselesini ele alırken Genel Başkanımız kritik cümleler kuruyor. Dedi ki 'Kudüs sadece Müslümanların değil, Kudüs insanlığın birikimidir. Ey Hristiyan dünyası, ey Yahudiler Kudüs kenti hepimizin, insanlığın. Orada yapılan bir yanlış sadece bize değil, insanlık barışına yapılmış bir yanlıştır. Birlikte tepki vermeliyiz.' Ses duyuyor muyuz? Recep Tayyip Erdoğan'dan başka sesini, sözünü yükselten, ortaya itirazını koyan yok, dün de yoktu."

Toplantıya çevre illerin AK Parti Milletvekilleri, il başkanları, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kandemir, Iğdır programının ardından hava yoluyla Ankara'ya gitti.

Kaynak: AA