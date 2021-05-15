AK Parti Teşkilatı Bayramlaşma Programında Buluştu
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AK Parti Teşkilatı Bayramlaşma Programında Buluştu

AK Parti Teşkilatı Bayramlaşma Programında Buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatıyla video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatıyla video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

81 İl Teşkilatının katıldığı bayramlaşma programına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, İl Gençlik Kolları Furkan Mert Şimşek ve MKYK üyeleri katıldı. Konuşmasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz.' dedi. Öte yandan İsrail'e tepki gösteren Erdoğan, 'Bu terör devleti artık tüm sınırları aşmış durumdadır. Güçleri sadece çocuklara ve masumlara yetiyor.' ifadelerini kullandı.

Program sonrası kısa bir değerlendirme yapan Başkan Çopuroğlu, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ramazan Bayramı Geleneksel Bayramlaşma programımızı video konferans yoluyla gerçekleştirdik. Rabbim hep birlikte nice bayramlara eriştirsin." dedi. - KAYSERİ

AK Parti Teşkilatı Bayramlaşma Programında Buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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