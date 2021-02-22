AK Parti'li Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişi hakkında disiplin soruşturması başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti'li Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişi hakkında disiplin soruşturması başlatıldı

22.02.2021 16:11 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:14
AK Parti'li Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişi hakkında disiplin soruşturması başlatıldı

Adalet Bakanlığı, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımda bulunan avukat ve ara bulucu Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Adalet Bakanlığı, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımda bulunan avukat ve ara bulucu Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Alınan bilgiye göre, Bakanlık, ara bulucu olarak da görev yapan Yaşar hakkında Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca disiplin soruşturması başlatılmasına karar verdi.

Bu disiplin soruşturmasının tamamlanmasının ardından Arabuluculuk Kurulu, Yaşar'ın ara buluculuktan çıkarılıp çıkarılmamasına hükmedecek.

Ayrıca Bakanlık, Yaşar hakkında İstanbul Barosunca disiplin soruşturması başlatılması için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fahrettin Altun Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Özge Özder Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Erol Bulut Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti'li Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişi hakkında disiplin soruşturması başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 16:14:33. #1.16#
title