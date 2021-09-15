AK Parti'li Çalışkan'dan kaynak suyunun sağlıksız koşullarda satıldığı iddiasıyla ilgili suç duyurusu

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Büyükşehir Belediyesine bağlı bir şirket tarafından dolum ve satışı yapılan Kalabak Su hakkında sağlık koşullarına uyulmadığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir'in değeri Kalabak Su vatandaşlara ulaştırılırken damacana temizliğine ilişkin sağlık yönündeki olumsuz haberler e her gün bir yenisinin eklendiğini savundu.

Geçen yıl, kullanım süresi geçmiş damacanalar kullanıldığının ortaya çıktığını ve tedarik sorunu yaşandığını hatırlatan Çalışkan, şöyle devam etti:

"Bu yıl da skandallar hız kesmeden ardı ardına devam ediyor. Kısa süre önce ağzı kapalı damacana içinde ambalaj malzemesi çıkmıştı. Son olarak ise bir hemşehrimizin satın aldığı damacana içinde ucu artık yosunlaşmış, oldukça da kirli bir hortum tespit edildi. Halk sağlığıyla bu denli oynayan, riske atan ihmaller süreci hiçbir şekilde mazur görülemez. Sorumluları bulunmalı ve cezalandırılmalıdır. Bu olayların en üzücü tarafı ise ilgili kurumun, son dönemde yaşanan birbirinden farklı vukuatlardan hiç ders çıkartmamasıdır. Hemşehrilerimizin hak ve hukuklarını korumak adına Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Tüm sorumlulardan ve kurum hakkında suç duyurusunda bulunduk."

Zihni Çalışkan, Eskişehirliler adına süreci yakından takip edeceklerini sözlerine ekledi.