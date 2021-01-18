AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal mazbatasını aldı
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AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal mazbatasını aldı

18.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:05
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal mazbatasını aldı

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığına seçilen Seher Ünsal, mazbatasını alarak görevine başladı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığına seçilen Seher Ünsal, mazbatasını alarak görevine başladı.

Ünsal ve yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer, davul zurna eşliğinde Kırşehir Adliyesi'ne kadar yürüdü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Kırşehir 7. Olağan İl Kongresi'nde tek aday olarak başkanlığa seçilen Ünsal, Kırşehir Adliyesi'ndeki törende seçim kurulu yetkililerinden mazbatasını teslim aldı.

Ünsal, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, delegelerin oy birliğiyle Kırşehir AK Parti İl Başkanlığına seçilmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Yürekleri ve gönülleri fethetmek için yola çıktıklarını vurgulayan Ünsal, şöyle konuştu:

"Birlik ve beraberlik içinde, teşkilat ve Kırşehir'imiz adına hep birlikte çalışmalarımızı daha gayretli sürdüreceğiz. Bu anlayışla, insan odaklı ve erdemli bir yönetim sergileyeceğiz ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği 2023 ve 2071 hedeflerine sağlam adımlarla birlikte ilerleyeceğiz. Şahsıma tevdi edilen bu görevi layıkıyla yerine getirmek amacıyla tıpkı Ahi Evran Veli gibi yüksek ahlak, disiplin, dürüstlük ve dayanışma içinde sağduyulu hareket ederek, şehrimize en iyi şekilde hizmet edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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