AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Gizlemeye çalıştıkları HDP'li ittifakın da itirafıdır bu"

AK Parti Grup başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İktidar HDP'yi kendi yanına çekemeyince ikinci parti kurup HDP'yi parçalayabiliriz arayışında. İmralı ile görüşme yapabilir miyiz, ikna edebilir miyiz gibi bilgiler geldi" sözlerine ilişkin, "Ne yapacaklarını şaşırdılar. Aslına bakılırsa ortada bir itiraf var. Gizlemeye çalıştıkları HDP'li ittifakın da itirafıdır bu" dedi.

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Akbaşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "İktidar HDP'yi kendi yanına çekemeyince ikinci parti kurup HDP'yi parçalayabiliriz arayışında. İmralı ile görüşme yapabilir miyiz, ikna edebilir miyiz gibi bilgiler geldi" sözlerine ilişkin, "Gündemi saptırmaya yönelik klasik CHP yalanlarından bir tanesi daha. Ne kadar uğraşsalar da içine düştükleri vahim durumu örtemezler. Zira mızrak çuvala sığmıyor. Yukarı çekiyorlar altı açılıyor, alta çekiyorlar üstü açılıyor, ne yapacaklarını şaşırdılar. Aslına bakılırsa ortada bir itiraf var. Gizlemeye çalıştıkları HDP'li ittifakın da itirafıdır bu. Ne diyelim Millet İttifakı'nın inkar eden ortakları düşünsün" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı