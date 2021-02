Son dakika: "Teröre bulaşmış olan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesinde meydana gelen olaylara ilişkin, "Teröre bulaşmış olan, örgütlerin oyuncağı haline gelen, şiddeti bir hak arama vasıtası olarak gören hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız, yakalarından tutup yargının karşısına çıkartacağız, bu böyle biline. Teröre bulaşmamış, devletine ve milletine husumeti hayatının merkezine yerleştirmemiş her evladımızın sahiplenmek hem parti hem hükümet olarak görevimizdir" dedi.

AK Parti İzmir Kadın Kolları 6. Olağan Genel Kurulu toplantısı, Kültürpark Celal Atik Spor Salonunda AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti İzmir Milletvekilleri ve çok sayıda parti yöneticisinin katılımıyla düzenlendi. Genel kurulda mevcut başkan Dilek Yıldız Büyükdağ, yeniden aday oldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise genel kurula video konferans ile katıldı. Erdoğan, "Gözümüzün nuru çocuklarımızın sadece kariyerlerini değil milli ve manevi değerlerimizde dolanmasını da düşünmek mecburiyetindeyiz. Gençlerimiz arasında milli ve yerli şuur sahibi olanlar elbette çoğunlukta ama son dönemde İstanbul'daki hadiselerde örneklerini gördüğümüz şekilde; zihni ve kalbi olarak ülkesiyle, milletiyle, değerlerimizle bağı kopmuş bir kesimin varlığına da üzüntü ile şahit oluyoruz. Teröre bulaşmamış olması şartıyla bu gençlerimize sahip çıkıp ülkemize kazandırmanın sorunluğu olduğunu biliyoruz. Kendi ülkelerinde senato basanları, terörist ilan edenlerin Türkiye'de rektörlük basmaya kalkanları hak arayıcısı olarak göstermesindeki ikiyüzlülük, bize asıl sorumluluklarımızı unutturamaz. Kendi ülkelerinde sokakta en küçük bir taşkınlık gösterenlerin başınız ezenlerin ülkemizde sokakları terörize edenleri masum göstermeye çalışmasını da önemsemiyoruz. Teröre bulaşmış olan, örgütlerin oyuncağı haline gelen, şiddeti bir hak arama vasıtası olarak gören hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız, yakalarından tutup yargının karşısına çıkartacağız, bu böyle biline. Teröre bulaşmamış, devletine ve milletine husumeti hayatının merkezine yerleştirmemiş her evladımızın sahiplenmek hem parti hem hükümet olarak görevimizdir" diye konuştu.

"SİZ GİDİN SİYASET YAPIN"

Türkiye'de 207 üniversitemiz olduğunu belirten Erdoğan, "Boğaziçi Üniversitesinde kısmi bir azınlık rektörünün odasını işgale yeltendi. Bu kadar önemli bir üniversitenin öğrencilerinin tamamını hedef alan bir anlayış değil ama oradaki bir kısım genç ne yazık ki dışarıdan tahriklerle böyle bir oyuna geliyor. Bu işin içinde ana muhalefet partisinin İstanbul il başkanı kadın var. Diğer siyasi partinin ismini vermeye gerek yok, onun genel başkan yardımcısı veya farklı bir görevde olan bir tanesi daha var. Yahu sizin orada ne işiniz var? Siz gidin siyaset yapın. Oradaki gençleri tahrik etmenin anlamı ne? Öbür tarafta ana muhalefetin başı her gün konuşuyor. Öbür muhalefet partisi PKK'dan destek alıyor. Dün Kadıköy'de kalktılar, gösteri yapmaya yeltendiler. Öbür tarafta İYİ Parti, ismi iyi kendisi maalesef o da bu işin içine karıştı. Şimdi biz bunlara 'hoş geldin' mi diyeceğiz? Bunlara cevap vermeyecek miyiz? 206 üniversitede bir şey yok. Bunları niye konuşmuyorsunuz? Ortalığı mı karıştıracaksınız? Bunu mu istiyorsunuz? Buralar bizim ilim yuvalarımız. Bu ilim yuvalarımızı tahrik etmeye, buraları terörize etmeye kimsenin hakkı yok, buna da müsaade etmeyeceğiz" sözlerine yer verdi.

"GELİN BU OYUNU HEP BİRLİKTE BOZALIM"

Ailelere de seslenen Erdoğan şunları söyledi:

"Evlatlarınıza lütfen sahip çıkın. Lisedeki evlatlarınıza, üniversitedeki evlatlarınıza sahip çıkın. Meydanı onların heyecanlarını, hayallerini, heveslerini kendi çıkarları için kullanan profesyonel provakatörlere bırakmayın. Gelin bu oyunu hep birlikte bozalım. Bu sinsi oyunu bozmak için öncelikle üzerine eğilmemiz gereken yer ailedir. Ailede de annedir anne. Aile yapımızın uzunca bir süredir doğrudan veya dolaylı ama hepsi de bilinçli saldırı dalgası altında olduğunu biliyoruz. Milletimize dayatılan çarpık toplumsal mesajların aile yapımızı çökertmeyi hedef aldığını biliyoruz. Amaç, bireyi aileden savunmasız hale dönüştürülmesidir. Bu senaryoda kısmen de olsa ilerleme sağlandı. İnşallah bu sinsi hep birlikte oyunu hep birlikte bozacağız. Hem gençlerimize sahip çıkarak hem de donanımlı, milli, manevi değerleriyle bezenmiş medeniyet şuuru olan nesiller yetiştireceğiz. Bu konuda en önemli görev ailenin temeli ve taşıyıcısı olan kadınlarımıza düşüyor."

813 BİNE YAKIN KADIN SANDIK KURULU ÜYESİ

Konuşmasında kadınlara seslenen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kadın kolları kongrelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Görev alacak başkan ve yönetimlerini şimdiden tebrik ediyorum. 2023 seçimlerinde sandıkları öncelikle sizlere emanet edeceğiz. Seçimlerde kurulacak 271 bine yakın sandık için 813 bine yakın kadın sandık kurulu üyesi bulmak için verdiğiniz sözü tutacağına inanıyorum. Kadınlarımızın sahip çıktığı sandıklarda hata, yanlış, eksik çıkmayacağına eminim. Şimdiden tespit edeceğimiz sandık kurulu üyelerimiz seçim gününe kadar bulundukları yerlerde tüm haneleri tek tek ziyaret etmeli. Bizim kadın kollarımız okul gibi çalışan bir kurumumuzdur. Sizlere özellikle teşekkür ediyorum. AK Parti olarak şu gerçeği çok iyi biliyoruz; Türkiye, kadınları yok sayan, görmezden gelen kadınların gücünü harekete geçiremeyen siyaset başarıya ulaşamaz. Kadınlara sadece vitrin süsü, dolgu malzemesi, yasak savunma kontenjanı olarak bakan siyasi hareketin milleti temsil etmesi mümkün değildir. Biz samimiyeti siyasette ve kadınların siyasette yer alması hususunda mücadelemizi merkezine yerleştiriyoruz. Hanımlara tüm kademelerde hak ettikleri konumlara gelebilmesinin gayreti içinde olduk. Bu doğrulta önemli mesafe kat edilmesini sağladık. Kadınların siyaset ve sosyal hayata katılması konusundaki en büyük kazanımların altında hep AK Parti'nin imzası bulunuyor."

"SİZLERE ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri kadınların ismini ve fırsat bulduklarında kendisini istismar etme peşindeyken biz kadını gerçek anlamda hak ve özgürlüklerine kazandırmak için çalıştık. Bugün her alanda kadınlar önemli bir yere geldiğiyse bunun gerisinde böyle kararlı bir mücadele vardır. Bu mücadelede pek çok engelle karşılaştık. Kendi içimizde dahi bu mücadeleyi vermek mecburiyetinde kaldık ama hamdolsun tüm önyargıları aşarak bulunduğumuz seviyeye geldik. TBMM'de AK Parti'de 54 kadın milletvekili bulunuyor. Kabinede 2 kadın bakan var. Kamudaki toplam istihdamın yüzde 40'ı kadınlarda. İş gücüne katılım yüzde 31'i geçti. Kayıt dışı çalışan kadınların sayısı yarı yarıya azaldı. AK Parti kadın kolları, 5 milyon 300 bini aşan üye sayısı ile diğer partilerin üye sayıların toplamına yakın güce sahip. Kalenin içten fethedileceği gerçeğini asla unutmadım. Evlere giderek kadınlara yaptıklarımızı yapacaklarımızı anlatıyoruz. Şayet kadınlarımızın çoğunluğunun desteğini yanımızda tutmayı sürdürürsek Allah'ın izniyle AK Parti'nin yükselişinin önüne kimse geçemez. Kadın eli değen her şey gelişir. Kadınların sırtını döndüğü ve duasından mahrum kaldığı hiçbir yapının iflah olma şansı kalmaz. Sizlere çok önemli görevler düşüyor. Attığınız her adımda, girdiğiniz her mücadelede yanınızda oldum, olmayı sürdüreceğim. Kadınlarımızdan kendi haklarına ve başarılarına sahip çıkmalarını istiyorum."

"AK PARTİ TÜRKİYE'NİN, MİLLETİNİN TAMAMININ PARTİSİDİR"

Büyük başarıların ancak milletle birlikte yürünen yolların, verilen mücadelenin sonunda elde edileceğini kaydeden Erdoğan, "Bu en çok siyasette geçerli bir hakikattir. AK Parti Türkiye'nin, milletinin tamamının partisidir. Bu partide kimse cinsiyetinden dolayı, kökeninden dolayı, sahip olduğu kültürel çeşitlilik sebebiyle, inancından, mezhebinden, meşrebinden dolayı ayrımcılığa maruz kalma kalamaz. Kimse ayrımcılık yapamaz. AK Parti, Türkiye'nin partisidir. Milletin tamamının partisidir. İki kırmızı çizgimiz var. Birincisi Rabia'mızdır. İkincisi inancımızın, bedenimizin, ruhumuzun güvesini oluşturan ailelerimizdir. Ailelerimiz bizim için çok kutsaldır. Bunun için her fırsatta aile kurumunun önemine dikkat çekiyoruz. Buyurun, sizler de görüyorsunuz; Batı dünyası aile kurumu yıktığı için temellerinden sarsılıyor. Ailenin değersiz hale getirilmesini, alkol ve uyuşturucu bağımlılığından nihilizme kadar pek çok sosyal sorun takip ediyor. Şu an ekranda İzmir'de anacığımı görüyorum; tüm teşkilatımıza özellikle bu gösterdikleri incelik ve nezaket sebebiyle teşekkür ediyorum. Cennet annelerin ayakları altındadır. Anneler kutsaldır. Analarımızla beraber bu yolda yürüyeceğiz. Onlarla beraber ülkemizi ihya ve inşa edeceğiz. Türkiye olarak bugüne kadar maruz kaldığımız saldırılara karşı koyup geleceğimize güvenle bakabilmemizi, aile yapımızın sağlamlığına borçluyuz. Ailenin direği annedir. Annelerimizle geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz" diye konuştu.

"EN AZ 3 ÇOCUK"

Dün 2020'nin nüfus verilerinin açıklandığını hatırlatan Erdoğan, "Ülkemin nüfusu hamdolsun 84 milyona merdiven dayadı. Bununla birlikte yaş ortalamamız ne yazık ki yükseliyor. Bu da aile kurumuna ve çocuklarımıza sahip çıkmamız gerektiğini gösteriyor. İnancımıza göre her çocuk kendi kısmeti ve bereketi ile hayata gözlerini açar. Hükümet olarak hep söylüyorum; en az 3 çocuk. 'Nikahlanınız, çoğalınız' buyuruyor Rabbimiz. Bunu başardığımız sürece Türkiye çok daha güçlü olacak. Sevgililer sevgilisi Peygamberimiz 'Ebedi alemde diğer toplumlara karşı ümmetimin çokluğu ile iftihar edeceğim' buyuruyor. Hükümet olarak kadınlara, çocuklara, gençlere, yaşlılara, engellilere yönelik hizmetlerimizde milletimin her ferdinin yanında olduğumuzu gösteriyoruz" dedi.

"ZAFER DİYARBAKIR ANNELERİNİN VE BABALARININ OLACAK"

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam da "20 yıldır iktidar yürüyüşümüzde sizlerin emeği, sizlerin gözyaşı, sizlerin duası çok fazla. Bunu hem sahada hem kapı kapı dolaşarak yaşıyoruz. sizler yeri geldi Ramazan sofralarında dua okudunuz, yeri geldi analarımızın yanında yüzlerinde tebessüm oldunuz, yeri geldi yetim çocukların omzunda el oldunuz, yeri geldi sağlık çalışanlarımızın yavrularına yemek götürdünüz. Emekleriniz çok büyük, Allah hepinizden razı olsun. Bu sahnede ana muhalefet partisi il kongrelerini yapıyormuş. İzmir'imizin bu coşkusunu hepimiz görüyoruz. İnşallah 2023 ve 2024'te sizlerin gayretiyle İzmir ak belediyecilikle inşallah buluşacak. Birileri hep konuşuyor. Onlar konuşur, biz yaparız. Ak kadınlar kapı kapı dolaşıp gönüllere girer, elleri sıkar ve her daim yüreğinin yanında, davası için yürür. İnşallah bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2 gün önce ak kadınlarımızın selamını Diyarbakır annelerine götürdük. Zafer Diyarbakır annelerinin ve babalarının olacak. Biz her zaman onların derdiyle dertlenmeye devam edeceğiz" sözlerine yer verdi.

"HAKKINIZI BİZE HELAL ETMEZSENİZ AHİRETTE BİZİM İŞİMİZ ZOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İzmir ak kadınlar adına gurur verici, tarihe geçen ve yıllarca konuşulacak bir kongre yapıyoruz. Bu kongre salonunda İzmir'de iktidar olan CHP ana kademe kongreleri gerçekleştiriliyor. Biz heyecanımızla pandemiye rağmen İzmir'de bir şeylerin değişmeye başladığını gösteriyoruz. Kongreler öncelikle helalleşmedir. 20 yılda 15 seçim geçirdik. Recep Tayyip Erdoğan'ı İzmir'in her yerinde anlatan ak kadınlar Allah sizden razı olsun. 10 senedir milletvekilliği yapıyorum ve sizin evladınızım. Eğer siz hakkınızı bize helal etmezseniz ahirette bizim işimiz zor. Lütfen hakkınızı bize helal ediniz. Bizim hakkımız geçmemiştir ama bizim adımıza helal olsun. İnandığımız yılda yürümek kolay değil. 18 yılda bunun zorluğunu hissetmiş olanlar olabilir. Bunlar zaten kopup gittiler. 18 yıl sonra önümüze bakıyoruz. İzmir'de daha heyecanlı ve coşkuluyuz. 2023 ve 2024 seçimlerine giderken bugüne kadar yaptığımız çalışmalardan 100 fersah fazlasını yapmayı söz veriyor muyuz?" diye konuştu.

"O ZEYBEK KONAK MEYDANI'NDA MUTLAKA OYNANACAK"

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de, "Vefakar ve cefakar demeyeceğim; bizim oralarda 'bizim kız' deriz. Bizim kızlara, kardeşlerimize bütün çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz bugüne kadar hiçbir işi yarım bırakmadık. Allah'ın izniyle çıktığımız yolu mutlaka tamamlayacağız. O zeybek Konak Meydanı'nda mutlaka oynanacak. Sizlerle beraber oynayacağız. İzmir ak hizmetle mutlaka tanışacak. 2 yıldır İzmir'in hiçbir problemini çözmediler, çözmeyecekler de. Böyle bir dertleri yok. Bugüne kadar İzmir'i ak hizmetlerle tanıştıramadıysak bunu İzmirli kardeşlerimize yıkmayacağız. Sorunu kendimizde arayacağız. Biz gönüllere gireceğiz, bunu da sizlerle yapacağız. Gün gelecek siz alacaksınız İzmir yavrunuzu ve ak hizmet sevdası ile dolduracaksınız" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜKŞEHİRİ CUMHUR İTTİFAKI, AK PARTİ KAZANACAK"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Sizlerle çok güzel işler başardık. İzmir'de ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları olarak çok uyumlu çalışmalar sergiledik. Kadın kolları teşkilatımız üye ziyaretlerinde yanımızdan hiç ayrılmadı. Ramazan programlarında, pandemide, depremde, selde; her yerde ak kadınlar vardı. Gönül seferberliği programlarında 5 ayda 76 bin üye yaparak rekor kırdık. Çalışacağız, çünkü bizim hedefimiz büyük. Önümüzde 2023, 2024 var. 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti, Cumhur İttifakı İzmir'de birinci olacak inşallah. 2024'te yapılacak seçimlerde Büyükşehir'i Cumhur İttifakı, AK Parti kazanacak ve birçok ilçeyi bizler kazanacağız. Ama nasıl; bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte İzmir olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" dedi.

"KAPI KAPI DOLAŞIP ANLATMA VAKTİ"

Genel kurulda yeniden aday olan mevcut başkan Dilek Yıldız Büyükdağ, "Bağımsızlığın ve milli iradenin sembolü İzmir'den; vatanı için evlatlar veren kadınlara, dokuma tezgahlarında ekonomisini ilmek ilmek işleyen kadınlara, girişimleriyle ekonomiye destek olan üretici kadınlara, elleri nasırlı Anadolu kadınına, evladını terör örgütünün elinden almak için teröre meydan okuyan Diyarbakırlı, Şırnak annelerimize selam olsun. Her sabah çocuğunun geleceği için sokağa düşen, parti görevlerini yaparken evladının büyüdüğünü dahi göremeyen, akşam olduğunda sofrasını kuramayan ama milleti için en önde koşan ak kadınlara selam olsun. Kadınlar AK Parti'de iyilik fikrini, başarı fikrini hep diri tuttu. Kadınlar güce dayalı dünya düzenine inat samimiyet ve fedakarlığı hep önde tutu. AK Parti'nin 19 yıllık başarı hikayesinin kahramanları ak kadınlardır. AK Parti iktidarı döneminde kadınların hayatına dokunan, kadınlara öncelik tanıyan birçok reforma imza atıldı. Hep beraber bunları kapı kapı dolaşıp anlatma vakti. 3 yıl önce, 'İzmir'de hiçbir ayrım yapmadan bütün kadınların hakkını savunacağız' dedik. 'İzmir'de siyasi görüşü ne olursa olsun bütün kadınların derdiyle dertleneceğiz' dedik ve bunları hayata geçirdik" sözlerine yer verdi.

