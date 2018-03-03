AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bayrak çağrısı) Sen bayrağını cebine koyup Hakkari'ye giderken biz bayrağımız göğsümüzde, kalbimizde ve ofisimizde, Türkiye'nin her yerinde bayrağımızı dalgalandırıyorduk. Tabii ki güzel bir şey. Bu noktaya gelmiş olması da Türkiye adına büyük bir kazanımdır."