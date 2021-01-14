AK Parti Bursa Milletvekili Ödünç'ten Pazaryeri ilçesine ziyaret
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AK Parti Bursa Milletvekili Ödünç'ten Pazaryeri ilçesine ziyaret

14.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:42

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ödünç, Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamlarında, MHP İlçe Başkanı Haluk Filizli'yi parti binasında ziyaret etti.

MHP'yi ziyaretinde konuşan Ödünç, Cumhur İttifakı olarak hem genel hem de yerelde güçlü olduklarını belirterek, "Pazara kadar değil, mezara kadar birlik beraberliğimiz daim olsun." dedi.

Filizli de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her zaman tek yürek olduklarını anlattı.

İlçe esnafını da ziyaret eden Milletvekili Ödünç, şunları kaydetti:

"Pazaryeri'ne gelmekten büyük keyif aldım. Bugün bereketli bir gün, kar yağışı içinde geldik. Çok değerli Belediye Başkanımız ve K+aymakamımız bizleri misafir etti. Pazaryeri ilçesi tarihi konumu ve sanayiye olan açıklığı ile ilerleyen günlerde fabrikalar buralarda inşa edilerek istihdamın artmasını sağlayacak. Aynı zamanda turizmi ile önde gelen ilçelerin başında geliyor. Pazaryeri bünyesinden bakanlar, milletvekilleri ve değerli bürokratlar çıkarmış bir ilçe. Biz de Bursa milletvekili olarak buralara destek olmaktan büyük keyif alacağız."

AK Parti Bursa Milletvekili Ödünç'ten Pazaryeri ilçesine ziyaret
AK Parti Bursa Milletvekili Ödünç'ten Pazaryeri ilçesine ziyaret
AK Parti Bursa Milletvekili Ödünç'ten Pazaryeri ilçesine ziyaret
AK Parti Bursa Milletvekili Ödünç'ten Pazaryeri ilçesine ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN

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