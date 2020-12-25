Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tenekeci AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tenekeci, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" karesini seçen Tenekeci, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve bundan dolayı oy vermekte zorlandığını ifade eden Tenekeci, "Anadolu Ajansı bu işi layıkıyla yapıyor ve bu işi çok başarılı bir şekilde yürütüyor. Her noktada toplumun, halkın ve vicdanın sesi olarak doğru haber akışını en kısa sürede kamuoyuna ve halka ulaştırıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez