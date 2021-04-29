Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 573 bine yaklaştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 572 bin 934'e yükseldi.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 572 bin 934'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 121 bin 466'ya çıktı.

Kıtada vaka sayısı 4 milyon 572 bin 934'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 96 bin 615'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da 15 milyonu aşkın doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak