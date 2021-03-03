AFAD'dan "olası afetler için hazırlıklı olun" uyarısı

Konya Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Yıldız Tosun, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Konya Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Yıldız Tosun, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Tosun, AFAD binasında bir araya geldiği basın mensuplarına, heyelan, sel, yangın, deprem gibi doğal afetler öncesi, anı ve sonrasında yapılaması gerekenlerle ilgili sunum yaptı.

2021'in "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğinin hatırlatan Tosun, yıl sonuna kadar eğitimlerin devam edeceğini söyledi.

"Afet Bilgisi Hayat Bilgisi" düşüncesiyle toplumun tüm kesimlerinin afet farkındalık eğitimleri almasını amaçladıklarını dile getiren Tosun, "Olası bir afetten önce toplum olarak afet, öncesi, afet sırası ve afet sonrasında yapılacakların bilinmesi hayati öneme sahip. Bu nedenle bireyden başlayarak toplumun tüm kesimine, afetlerin ilk 72 saatine hazırlıklı olmaları için afete hazırlık kültürünü kazandırmak amacıyla eğitimler verilmektedir." diye konuştu.

Tosun, Türkiye genelinde yıl sonuna kadar deprem, sel, yangın, heyelan gibi afet çeşitliliğine göre eğitimlerin devam edeceğini söyledi.

Tosun, ülke genelinde afet bilincini artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Konya AFAD olarak çeşitli projeler yürütüyoruz. Genel kanının aksine Konya'da da ağır yıkımlı depremler olabilir. Bu çerçevede binaların durumlarını analiz ediyoruz. Bunun yanında İç Anadolu Bölgesinde en fazla obruk Konya'da görülüyor. Obrukları da bir doğal afet kabul edip alan tarama çalışmaları yapıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat