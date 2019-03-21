Adliye Çalışanlarından Kan Bağışı

Mardin Adliyesi çalışanları, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı tarafından Mardin Adliye Sarayında kurulan stantta kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'ın da katıldığı etkinlikte hakimler, savcılar, avukatlar ve yargı personeli kan bağışında bulundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş, kan bağışında bulunmanın önemine dikkati çekerek, kan bağışı yapılmasını herkese tavsiye ettiğini söyledi.

Kan bağışının kan bekleyen binlerce insanın hayatını kurtarmanın yanı sıra, bağış yapan kişinin sağlığını da olumlu yönde etkilediğini aktaran Bektaş, şöyle dedi:

"Mardin Adliyesi birimleri olarak bu kampanyayı ve vatandaşlık görevimizi yerine getirmek istedik. Sadece kan bağışı değil organ ve kök hücre bağışı da çok önemli. İğneden korkan vatandaşlara mesajım bu bir başka yaşamı kurtarmaya engel olmamalı ve ban bağışında bulunulmalı. Duyarlılık gösteren, bir hayatın kurtarılmasına vesile olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Kaynak: AA