ABD Seçimleri İçin İki Uzmandan İki Farklı Tahmin ABD'de başkanlık yarışı, Demokrat aday Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayı olarak Kamala Harris'i seçmesiyle yeni bir dönemece girdi.

ABD'de başkanlık yarışı, Demokrat aday Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayı olarak Kamala Harris'i seçmesiyle yeni bir dönemece girdi. Corona virüsü salgını, ekonomik sorunlar, işsizlik ve toplumsal çalkantılar, seçimleri daha da kritik hale getirmiş durumda. Peki tahminler ne yönde?

Kaynak: DailyMotion.com