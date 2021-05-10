ABD'nin Virginia eyaletinde bir caminin güvenlik görevlisini bıçaklamak isteyen şüpneli gözaltına alındı

NEW ABD'nin Virginia eyaletinde bir caminin güvenlik görevlisini bıçaklamaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

NEW ABD'nin Virginia eyaletinde bir caminin güvenlik görevlisini bıçaklamaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Fairfax County Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, 41 yaşındaki J.L. Dar Al-Hijrah camisinin güvenlik görevlisini bıçaklamaya çalıştı.

Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından şüpheli gözaltına alındı ve hakkında kamu düzenini bozmak, saldırı düzenlemek suçlarından dava açıldı.

Amerikan-İslami İlişkiler Konseyi, saldırı üzerine başkent Washington çevresindeki camilerin ramazanda güvenlik önlemlerini artırması çağrısı yaptı.

Açıklamada ayrıca, hiçbir toplumun dini yükümlülüklerini yerine getirirken kendini güvensiz hissetmemesi ve korkutulmaması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük