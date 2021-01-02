ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

02.01.2021 12:07 | Son Güncelleme: 02.01.2021 12:10
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 arttı.

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 26 Aralık-1 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 3 artarak 267'ye yükseldi.

Brent petrol perşembe gününü 51,80 dolardan kapatırken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol günü 48,52 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Yılbaşı tatili nedeniyle cuma günü küresel piyasalarda işlem yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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