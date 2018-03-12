ABD Dışişlerinden Thy-Boeing Anlaşması ile İlgili Değerlendirme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, "Ülkemizde iş imkanlarını, dışarıda ise ekonomik fırsatlarımızı artıran bu anlaşmayı görmekten çok mutlu oldum. ABD ve Türkiye arasında özgür, adil ve çift taraflı ticaretin harika bir örneği." dedi.