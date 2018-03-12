AFRİN HAREKATI'NDA 53. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

ABD Dışişlerinden Thy-Boeing Anlaşması ile İlgili Değerlendirme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, "Ülkemizde iş imkanlarını, dışarıda ise ekonomik fırsatlarımızı artıran bu anlaşmayı görmekten çok mutlu oldum. ABD ve Türkiye arasında özgür, adil ve çift taraflı ticaretin harika bir örneği." dedi.

ABD Dışişlerinden Thy-Boeing Anlaşması ile İlgili Değerlendirme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, "Ülkemizde iş imkanlarını, dışarıda ise ekonomik fırsatlarımızı artıran bu anlaşmayı görmekten çok mutlu oldum. ABD ve Türkiye arasında özgür, adil ve çift taraflı ticaretin harika bir örneği." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et