ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Paris'te Macron ve Le Drian ile görüştü
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Paris'te Macron ve Le Drian ile görüştü

16.11.2020 22:59 | Son Güncelleme: 16.11.2020 23:02
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Paris'te Macron ve Le Drian ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü.

Pompeo'nun Avrupa ve Ortadoğu ziyareti kapsamında ilk durağı Paris oldu.

Hafta sonu Paris'e ulaşan Pompeo, bugün Macron ve mevkidaşı Le Drian ile bir araya geldi. Görüşmelere ilişkin Elysee Sarayından ve Fransa Dışişleri Bakanlığından açıklama yapılmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise, Pompeo ve Le Drian görüşmede NATO'nun önemine değindi. İki bakan, Libya'daki krize Birleşmiş Milletler'in (BM) himayesinde siyasi çözümün bulunması gerektiğini belirtti.

Görüşmede Çin Komünist Partisinin Avrupa'daki "kötü" faaliyetlerine ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine karşı koymak için iki ülke arasındaki ittifakın önemini dile getiren Pompeo, aşırıcılıkla mücadele edilmesi gerektiğini aktardı.

Pompeo, görüşmede Hizbullah'ın Lübnan üzerindeki etkisini de ifade etti.

İki bakan, Sahel bölgesinde demokrasi ve güvenlik konularında iki ülke arasındaki ortak çabaları dile getirdi.

Le Drian, geçen hafta yaptığı açıklamada, Pompeo ile görüşmesinde ABD'li askerlerin Afganistan ve Irak'tan hızlı şekilde çekilmesine karşı çıkacağını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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