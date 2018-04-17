ABD'de Sanayi Üretimi Beklentinin Üstünde Arttı

ABD'de sanayi üretimi, martta aylık yüzde 0,5 artarak piyasa beklentisinin üstünde gerçekleşti.



ABD Merkez Bankası (Fed) raporuna göre, ülkede sanayi üretimi, martta önceki aya kıyasla yüzde 0,5 genişledi. Yükselişini ikinci aya taşıyan veriye ilişkin beklenti yüzde 0,4 artış yönündeydi.



Beklentinin hafif üstünde açıklanan sanayi üretiminde maden, kamu hizmetleri ve dayanıklı tüketim malları kalemlerindeki artışlar önemli rol oynadı.



Fed'in raporundaki bir başka pozitif gösterge yüzde 78'e yükselen kapasite kullanım oranı oldu. Piyasaların söz konusu veriye yönelik beklentisi yüzde 77,9 düzeyindeydi.



Öte yandan, imalat sanayi üretimi ise martta beklenti paralelinde yüzde 0,1 genişledi.



Bu arada, şubat ayına ilişkin sanayi üretimindeki artış yüzde 1,1'den yüzde 1'e ve imalat sanayi üretimindeki artış yüzde 1,2'den yüzde 1,5'e revize edildi. Ayrıca, yüzde 78,1 olan şubat kapasite kullanım oranı yüzde 77,7 olarak düzeltildi.