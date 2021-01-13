ABB, karla mücadele çalışmalarını canlı konum ve güzergahlarıyla çevrim içi yayımladı
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ABB, karla mücadele çalışmalarını canlı konum ve güzergahlarıyla çevrim içi yayımladı

13.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:10
ABB, karla mücadele çalışmalarını canlı konum ve güzergahlarıyla çevrim içi yayımladı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) karla mücadele çalışmaları, canlı konum ve güzergahlarıyla çevrim içi yayımlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) karla mücadele çalışmaları, canlı konum ve güzergahlarıyla çevrim içi yayımlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ana arterler başta olmak üzere bulvar ve caddelerde karla mücadele ve tuzlama çalışmalarını yürüten ekipler, merkez ve ilçelerde 745 araç ve 1611 personelle sahada yoğun bir mesai harcıyor.

Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli kar yağışıyla birlikte Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinatörlüğünde toplanan ilgili ekipler, kar ve buzla mücadele için sahada görevlendirildi.

Fen İşleri, Kent Estetiği, Çevre Koruma ve Kontrol ile İtfaiye Daire Başkanlıkları ve ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların kar yağışı nedeniyle sosyal medya üzerinden ve Başkent 153'e ilettiği bildirimlere yanıt veren Büyükşehir Belediyesi, ekipleri ilgili bölgelere yönlendiriyor.

Belediye ekiplerinin karla mücadelesi "https://kartakip.ankara.com.tr/" internet sitesinden canlı konum ve güzergahları ile birlikte anlık olarak vatandaşlarla paylaşıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuyla yaptığı açıklamada, "Kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için şehrimizin birçok noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'de bir ilke imza atarak hizmet veren araçlarımızın konumunu canlı olarak paylaşıyor, çalışma yapılan yolları mavi renk ile belirtiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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