AB ve ASEAN havacılık anlaşmasına hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) dünyanın ilk bloklar arası havacılık anlaşması müzakerelerini tamamladı.

Avrupa Birliği (AB) ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) dünyanın ilk bloklar arası havacılık anlaşması müzakerelerini tamamladı.

AB ve ASEAN tarafından yapılan ortak açıklamada, taraflar arasında yürütülen Kapsamlı Havayolu Taşımacılığı Anlaşması görüşmelerinin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, "AE CATA" adlı havacılık anlaşmasının AB ve ASEAN üyesi toplam 37 ülke arasındaki bağlantıyı ve ekonomik kalkınmayı destekleyeceği belirtildi.

Söz konusu anlaşmasının dünyada iki blok arasında yapılan ilk havacılık anlaşması olduğuna işaret edilen açıklamada, bununla ASEAN ve AB hava yollarının her iki bölge arasında ve dışında yolcu ve kargo hizmetlerinde daha fazla fırsatlara sahip olacağı kaydedildi.

Açıklamada, anlaşma ile ASEAN ve AB hava yollarının iki bölge arasında karşılıklı çok sayıda sefer yapabileceğine dikkat çekilerek, hava yollarının üçüncü ülkelere de haftada 14 yolcu uçuşu ile çok sayıda kargo seferi düzenleyebileceği ifade edildi.

Bu aşamadan sonra söz konusu havacılık anlaşmasının yasal metni hazırlanıp imzaya hazır hale getirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker