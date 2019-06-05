AB'nin bütçe kurallarına uymayan İtalya'ya disiplin prosedürü önerisi

İtalya'yı mercek altına alan Avrupa Komisyonu kuralların ihlal edilmesi ve aşırı bütçe açığı sebebiyle bu ülkeye yönelik disiplin prosedürü uygulanmasını önerdi. İtalya, yıllar boyunca borç krizi ile boğuşan Yunanistan'dan sonra AB'nin en borçlu ikinci ülkesi konumunda. Avrupa Birliği ülkeleri disiplin ve ihlal prosedürünün başlatılmasını desteklemesi halinde bu yönde karar alınabilir. İtalya'ya uygulanabilecek yaptırımlar 3.5 milyar Euro'yu bulabilir.

İtalya geri adım atmıyor

Brüksel ile popülist İtalyan hükümeti arasında konu ile ilgili müzakerelerin başlatılıp başlatılmayacağı merak ediliyor. İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin Avrupa Komisyonu'un kurallarına uymama riski var. Euronews.com'da Görüntüle