AB Konseyi Başkanı Michel, Moldova, Gürcistan ve Ukrayna'ya gidecek
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AB Konseyi Başkanı Michel, Moldova, Gürcistan ve Ukrayna'ya gidecek

25.02.2021 22:01 | Son Güncelleme: 25.02.2021 22:04
AB Konseyi Başkanı Michel, Moldova, Gürcistan ve Ukrayna'ya gidecek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Moldova, Gürcistan ve Ukrayna'yı ziyaret edecek.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Moldova, Gürcistan ve Ukrayna'yı ziyaret edecek.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Michel, ziyaretleri 28 Şubat-3 Mart tarihlerinde düzenleyecek.

Önce Moldova'ya gidecek olan Michel, ardından Gürcistan ve Ukrayna'ya geçecek.

Michel, Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya yanlısı ayrılıkçılarla ordu arasında 2014'ten beri çatışmaların yaşandığı ülkenin doğu bölgelerini de ziyaret edecek.

AB-Rusya ilişkilerinin tarihin en kötü seviyesine gerilediği bir dönemde Michel'in üç ülkeyi ziyaret kararı dikkati çekiyor.

AB, son olarak Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın hapsedilmesi nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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