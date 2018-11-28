AB'den Rusya'ya Ukrayna Uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Rusya'ya acilen Ukrayna gemilerini ve mürettebatlarını serbest bırakması çağrısında bulundu.

AB Komisyonu üyelerinin haftalık kolej toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulunan Dombrovskis, üyelerin Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliği ele aldıklarını söyledi.

Rusya'nın Azak Denizi'nde Ukrayna gemilerine ve denizcilere ateş açmasının "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Dombrovskis, "Rusya'ya acilen Ukraynalı gemileri ve mürettebatlarını serbest bırakması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Dombrovskis, uluslararası hukuk uyarınca Rusya'nın Azak Denizi'nin Kerç Boğazı bölgesinde tüm gemilerin engelsiz geçişini sağlamak zorunda olduğunu belirterek, beklentinin Rusya'nın Kerç Boğazı'nda özgür geçişleri tekrar sağlaması yönünde olduğunu kaydetti.

AB'nin Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını tanımadığını anımsatan Dombrovskis, Ukrayna'ya yönelik şiddeti kınadığını söyledi.

Dombrovskis, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin konuya ilişkin irtibatlarını sürdürdüğünü, birliğin gelecekte atılacak olası adımları değerlendirdiğini ifade etti.