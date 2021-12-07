AB, Afganistan'daki diplomatik misyonunu birkaç hafta içinde kuracak

Avrupa Birliği (AB), Afganistan'daki ortak diplomatik misyonunu birkaç hafta içinde kurmaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, AB'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'de "asgari bir mevcudiyet" bulundurma çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Güvenlik nedeniyle detay vermek istemeyen Massrali, ortak diplomatik temsilciliğin başlamasının birkaç hafta içinde mümkün olabileceğini aktardı.

Massrali, temsilciliğin açılmasının "AB'nin Taliban'ı tanıdığı anlamına gelmeyeceğini" vurguladı.

AB yetkilileri, Afganistan'a yapılması planlanan insani yardımlar gibi konular başta olmak üzere bazı meselelerde geçici Taliban yönetimiyle ilişki kurulmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

AB dönem başkanlığını 1 Ocak'ta devralmaya hazırlanan Fransa, AB ülkelerinin Kabil'de ortak bir diplomatik misyon kurmasını önermişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 4 Aralık'ta Katar'a yaptığı ziyarette, "Bazı Avrupa ülkeleri arasında büyükelçilerimizin bulunmasına imkan verecek ortak bir yer, bir organizasyon kurulmasını düşünüyoruz." demişti.

Macron, "Bu, Taliban'ın siyasi olarak tanınması veya Taliban ile siyasi diyalogdan farklı bir diplomatik girişim. Açabileceğimiz en kısa sürede bir temsilciliğimiz olacak." ifadesini kullanmıştı.

AB yetkilileri, NATO'nun Afganistan'dan bu yaz çekilmesinden sonra yönetimi alan ve geçici hükümet kuran Taliban'ı tanımayacaklarını ısrarla vurguluyor ancak bazı konularda diyalog ve iş birliği yapmaları gerektiğini belirtiyor.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri

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